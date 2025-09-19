Роман Безус после длительного перерыва возвращается в большой футбол – украинец присоединился к Анортосису Фамагуста, сообщает Transfermarkt.

Отмечается, что 34-летний хавбек до сих пор принадлежал Омонии (хотя сам украинец еще в мае объявлял об уходе из клуба из Никосии), но его переход получился бесплатным. Сам Анортосис нигде не подтверждал этот трансфер. Клуб сейчас переживает трудные времена и даже объявил о сборе средств среди фанатов.

Напомним, Безус выступал за Омонию с лета 2022 года. За этот период Роман успел сыграть в 90 матчах, в которых отметился 19 голами и 16 ассистами. В прошлом сезоне Безус много пропустил из-за тяжелой травмы, но выходил на поле 16 раз (гол и 2 результативные передачи).

