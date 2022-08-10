"Приглашение из Кипра неожиданно меня не застало. Еще зимой я имел контакт с одним из местных клубов, но Гент, которому поступило предложение, меня тогда не отпустил. Теперь я был свободным агентом, поэтому сам решал свою судьбу.

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Нет, в Украину никто не звал. Только на уровне разговоров – не больше. Не могу сказать, что у меня было множество вариантов. Это не так. Но из приглашавших клубов Омония оказалась наиболее настойчивой. Важно, что команда хочет решать серьезные задачи, а также будет выступать в еврокубках", – цитирует Безуса Команда1.

На вопрос журналиста о том, придется ли детям Безуса пойти на Кипре в русскоязычную школу, Роман ответил категорично: "Какая русская школа? Это исключено – ты меня хорошо знаешь. На Кипре, как и в Бельгии, есть интернациональное учебное заведение. Там мои дети и будут учиться. А русские школы, надеюсь, скоро закроются по всему миру".

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