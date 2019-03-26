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Безус: Люксембург не давал много пространства, было трудно проходить такую оборону

10:05 26 Читати українською
Безус: Люксембург не давал много пространства, было трудно проходить такую оборону
Роман Безус / фото: А. Попов

Хавбек сборной Украины Роман Безус прокомментировал победу "сине-желтых" в матче отбора к Евро-2020 с Люксембургом.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

"Главное – результат. Взяли три очень важных балла. Ничья Сербии и Португалии? Нормально, две команды потеряли очки.

Следующий матч против сербов? Впереди у нас будет пауза. А что касается будущих соперников – наши тренеры все очень хорошо разбирают. Подскажут и расскажут. Но сейчас нам надо будет переключиться на клубные дела.

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Почему была такая нервозность в игре? Трудно по горячим следам что-то сказать. Главное, что добились результата. Люксембург не давал много пространства, перекрывали почти все в центре. Было трудно вскрывать такую оборону.

Доволен ли я своей игрой? Было несколько неплохих моментов, но были и несколько таких, где хотелось сыграть лучше", – сказал Безус.

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Источник: Футбол 24
Теги
Евро-2020 Люксембург - Украина Украина Украина Роман Безус Роман Безус
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