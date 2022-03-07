Украинский легионер бельгийского Гента Роман Безус прокомментировал свой гол в ворота Зюлте-Варегема (2:1) в Лиге Жупиле и поблагодарил всех за поддержку Украины.

"Я подготовил несколько вещей в случае, если бы забил гол, например, сообщение под футболкой. Но у меня было столько эмоций, что я забыл ее продемонстрировать. Даже сейчас мне трудно выразить свои чувства.

Безус голом в добавленное время принес Генту победу в чемпионате Бельгии и призвал закрыть небо над Украиной

Но я очень благодарен всем, кто нас поддерживает и помогает. Для них это что-то маленькое, а для нас это много значит. Я получил браслет от ребенка в поддержку. Также я получил несколько картин. Поддержку, которую мы получаем со всего мира, мы очень ценим.

Гент организовал сбор средств в помощь Украине. В центре города висит большой украинский флаг. Мер пожертвовал лекарства. Я очень благодарен за это.

Я проверяю новости на своем мобильном каждую минуту. Я постоянно думаю об этом, потому играть в футбол непросто. Благодарю всех в клубе, что учли это. Я также имею от них большую поддержку. Но все это очень тяжело", – цитирует Безуса официальный сайт Гента.

Напомним, в матче 30-го тура чемпионата Бельгии против Зюлте-Варегема Роман вышел на поле на последние 15 минут и в добавленное время принес победу Генту. После забитого гола украинец продемонстрировал футболку с надписью "Close the Sky" ("Закройте небо").

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