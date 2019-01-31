"Безус Христос" Роман дебютировал в старте, вывел Гент в финал Кубка и порвал бельгийские СМИ, а помог украинец

Роман Безус зажег в своем первом полноценном матче за Гент, где также сыграли Hоман Яремчук и Игорь Пластун. Экс-динамовец двумя голами вывел свой новый клуб в финал Кубка Бельгии 2018/19.

Впервые выйдя в основе Гента, Безус вывел Яремчука и Ко в овертайм, забив головой. а затем реализовал решающий пенальти. Хладнокровно, с улыбкой, хотя и не без везения – вратарь Остенде успел зацепить мяч ногой. Бывший плеймейкер Ворсклы, Динамо и Днепра в последнее время положительно удивляет. То становится маэстро черновой работы, то забивает со второго этажа, как истинный форвард. Герой полуфинала Кубка Бельгии оккупировал обложки бельгийских изданий на следующее утро. Пришел, увидел, победил. Это был фантастический матч, в котором команды нанесли 51 удар на двоих, а наиболее украинская команда Бельгии обошла соперника по этому компоненту ровно в 2 раза (по точным выстрелам еще больше – 21:7 в пользу гостей).

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Наиболее ярко 28-летний украинец выглядит на обложке Nieuwsblad. Издание обыгрывает его фамилию с Иисусом Христом, намекая на главного спасителя Гента: Bezus Christus. Замбиец Сакала находился на поле каких-то 39 секунд, когда забил второй гол Остенде. Живкович, которого хотело Динамо, загубил две возможности жизни, а у Гента только Безус имел реальный шанс – пробил в Дютуа. В серии пенальти победителем матча стал Камински. Вратарь Гента парировал 3 пенальти.

Безусу понадобилась удача, но его удар дал Генту футбольное небо. "Буйволы" впервые с 2010 года вышли в финал Кубка Бельгии. Команда может взять свой первый трофей за 4 года, а тренер Торуп может почувствовать себя полубогом уже 1 мая, если победит. Nieuwsblad также отмечает, что Пластун сыграл, несмотря на удаление в четвертьфинале. Причина – наказание еще не вступило в силу, но Игорь теперь рискует пропустить финальный поединок против Мехелена.

Voetbalkrant называет главной неожиданностью игру Гента в 3 центральных защитника, среди которых и наш Пластун. Игоря, к слову, поменяли еще до перерыва. Команда 3-х украинцев горела 0:2 и нужно было забивать минимум дважды, чтобы надеяться хотя бы на овертайм. Датский тренер Торуп удивил всех. Кроме Безуса, на поле вышли еще четверо игроков, которые отдыхали на поле Кортрейка. Остенде забил гол с первого из своих 3-х угловых. У Гента было 17, но значительно ниже эффективность – виной тому Безус, который, впрочем, забил в компенсированное время. Весь второй тайм казалось, что хозяева выстоят, но сумасшедший конец все изменил.

Сам герой поединка признался, что его не было в списке пенальтистов. Гент определил лишь 5 основных, а затем, по словам Безуса: "некоторые ребята подошли спросить меня, не хочу ли я пробить. Я взял на себя ответственность и мне повезло. Вратарь знает меня еще по Сент-Трюйдену, поэтому это не было легко" . К слову, на послематчевых видео украинец выглядел и говорил о своих заслугах удивительно скромно – будто би и не вытянул свою команду на пару с вратарем в финал.

Кровопролитная перестрелка на пути к финалу Кубка Бельгии. HLN не жалел эпитетов. Гент завоевал право сыграть на Эйзеля, но это стоило крови, пота и слез. Триллер прошлой недели получил свое продолжение. На кону был шанс побороться за прямую путевку в Лигу Европы.

Гент решил сыграть высоко. Как следствие, заработал кучу угловых, но долго не мог ничего путного соорудить. После вынужденной замены Пластуна Чакветадзе, который вышел на поле, создавал больше угрозы. Безус дважды проиграл дуэли голкиперу, но именно он спас команду. В овертайме должен был забивать Яремчук, но голкипер снова выручил.

Не забыли бельгийские СМИ и фанаты немного покритиковать Романа. Его проколом стало исполнение угловых и штрафных ударов – совсем не получалось. В моменте со вторым голом Остенде он неудачно выполнил станарт, а затем успел добежать до штрафной, но не сумел перехватить диагональный пас в прыжке головой. Если добавить еще и не использованный выход один на один с голкипером, то... "В Украине меня бы уже давно заменили, причем раза три", – смеясь говорит атакующий полузащитник. Хорошо, что у наставника Гента терпения хватило.

Интересно, что спортивный директор клуба не понял некоторых решений главного тренера. Voetbalprimeur приводит его слова: "Зачем рисковать и играть в 3 защитника в таком матче? Мы уже страдали из-за этого против Кортрейка. Делайте это в менее важных играх. К счастью, травмировался Пластун и мы вернулись к привычной схеме". Наставник Торп не стал держаться своего и отрицать очевидное, как иногда это видим в нашем футболе: "Соперник хорошо использовал пространство. Положа руку на сердце, скажу, что тактика 3-5-2 сегодня у нас не работала".

Теперь Безус готовится сыграть свой первый финал в стартовом составе. Ранее он дважды оставался без игры в решающих матчах Кубка Украины. Зато в составе Днепра вышел на 68-й минуте в проигранном финале Лиги Европы против Севильи. Если учесть, что Роман забил 7 из 8-и своих пенальти в карьере, наставнику Гента должен пригодиться такой смелый и ответственный игрок 1 мая в Брюсселе – новый послематчевый триллер исключать никак нельзя.