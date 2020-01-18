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Безус: Хотелось бы сыграть против Франческо Тотти

18 января 14:31 44 Читати українською
Безус: Хотелось бы сыграть против Франческо Тотти
Роман Безус / Гент

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Гента Роман Безус поделился ожиданиями от матча 1/16 Лиги Европы против Ромы.

"Хочется как можно лучше выступить в чемпионате и Лиге Европы. Пока Франческо Тотти Играл в Роме – это был мой любимый клуб. Жаль, что не удалось сыграть против такого мастера.

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Но все равно, считаю, что это противостояние должно получиться интересным. Конечно, пока на бумаге фаворит – Рома, но Гент сделает все, чтобы пройти этого соперника", – сказал Безус в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, бельгийский клуб 20 февраля на выезде в 1/16 Лиги Европы встретится с римской Ромой. Ответный матч пройдет через неделю.

Безус в текущем сезоне сыграл за Гент 20 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 ассиста. По данным авторитетного портала Transfermarkt наш 29-летний атакующий полузащитник вырос в цене на 1 млн евро – теперь украинец оценивается в 3 миллиона.

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Гент Гент Бельгия Роман Безус Роман Безус Рома Рома Франческо Тотти Франческо Тотти
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