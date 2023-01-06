Безус хочет покинуть кипрский клуб, – источник
16:42 - Читати українською
Украинский хавбек Роман Безус планирует сменить клуб, чтобы получать больше игрового времени.
Безус попросил Омонию о трансфере, сообщает Shoot The Defence. Украинец недоволен малым количеством игрового времени в команде.
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Роман хочет быть основным, но вышел в старте лишь в 5 матчах чемпионата Кипра. Он появляется преимущественно во втором тайме со скамейки запасных.
32-летний украинец летом сменил Гент на Омонию. Безус отличился 3 голами за 17 поединков. В последних трех турах Роман вообще не выходил на поле.
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