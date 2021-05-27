Полузащитник сборной Украины Роман Безус не обошел заявление главного тренера сборной Нидерландов Франка де Бура, который уверен в победе над "сине-желтыми".

"Конкретно сейчас сложно что-то говорить о соперниках на Евро, но, конечно, всем понятно, что Нидерланды – это топ-сборная. Их тренер уже даже назвал счет, с которым голландцы обыграют сборную Украины.

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Поэтому нашей команде нужно хорошо подготовиться к этому матчу, чтобы постараться опровергнуть заявления Франка де Бура. Не менее сложный соперник и Австрия. Без всякого сомнения, с максимальным настроем нужно будет выходить и на игру с Северной Македонией. Это тоже непростой соперник", – резюмировал Безус в комментарии Команда№1.

Напомним, Украина стартует на Евро-2020 именно матчем против Нидерландов в Амстердаме (13 июня).

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