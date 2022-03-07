Хавбек сборной Украины Роман Безус на последних секундах вырвал победу для своей команды в матче против Зюлте-Варегема. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 30-й тур

Гент – Зюлте-Варегем – 2:1

Голы: Депуатр, 12, Безус, 90+4 – Воссен, 70

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Украинский легионер Гента Роман Безус принес три очка своей команде в поединке с одним из аутсайдеров турнирной таблицы чемпионата Бельгии. Депуатр вывел "буйволов" вперед уже в начале матча, но на экваторе второй сорокапятиминутки гости сравняли и героически пытались удержать ничью.

После пропущенного гола Хейн Ванхазебрук решил выпустить на поле нашего соотечественника (на 76-й минуте вместо нападающего Йонаса Маледе). И тот не подвел! На 4-й компенсированной минуте украинец забил победный мяч своей команды и помог ей подняться в топ-5 Лиги Жупиле. Болельщики Гента отблагодарили Романа овациями, а сам футболист праздновал гол с украинским флагом, а впоследствии показал футболку с надписью "Close the Sky" ("Закройте небо").

Напомним, в текущем сезоне Безус в 27 матчах забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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