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Безус: Гент обязан удержать путевку в групповой этап Лиги Европы

14:53 6 Читати українською
Безус: Гент обязан удержать путевку в групповой этап Лиги Европы
Роман Безус / voetbalprimeur

Полузащитник Гента Роман Безус поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Лиги Европы против Риеки.

 

"Мы потеряли шанс на прямую квалификацию Лиги Европы, уступив в финале Кубка Бельгии. Гент получил второй шанс, и обязан болельщикам воспользоваться им. Конечно, это будет непросто, но мы должны верить в свои возможности.

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Но не стоит недооценивать Риеку. Гент должен быть осторожным, ведь на прошлой неделе хорваты оказались особенно эффективными. Их тактика в первом матче была довольно неудобной для нас.

Сегодня нас ожидает жаркий вечер. Мне нравится играть в таких условиях: играть в футбол на стадионе, где фанаты создают атмосферу все 90 минут. Всегда получаю удовольствие от таких матчей", – рассказал Безус в комментарии Het Nieuwsblad.

Напомним, матч Риека – Гент состоится сегодня, 29 августа. Начало игры в 21:00.

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