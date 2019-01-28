Безус: Чувствую большую поддержку игроков Гента

Новичок Гента Роман Безус прокомментировал свой дебют в матче против Кортрейка.

"Это был сложный матч. Из-за плохого поле он стал настоящей битвой, которую мы, к счастью, выиграли. Перед началом матча Торуп сказал нам, что это не будет простой матч. Но мы должны были сделать все, чтобы получить три очка.

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Я знаю, что тренер ждет от меня, поэтому я должен выполнять его указания лучше. Я чувствую большую поддержку от игроков. Они много помогают мне на поле и вне его.

С завтрашнего дня полностью сосредотачиваемся на жизненно важной игре в Остенде", – цитирует Безуса официальный сайт Гента.

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