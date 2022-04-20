"У нас, возле ратуши (в Генте, – прим.), уже больше месяца висит украинский флаг. Когда подъезжаешь к центру города, он виден с разных сторон. Мэр Гента готовит открытие городка для беженцев, при местной церкви работает гуманитарный штаб. Люди предоставляют жилье, собирают средства, даже маленькие детки отдают на благотворительность свои сбережения.

Безус с флагом Украины отпраздновал завоевание первого трофея в Бельгии

По городу почти невозможно спокойно пройти. Тебя постоянно останавливают и спрашивают, чем помочь, и желают мира нашим землякам. Я не встречал ни одного европейца, который не был бы на стороне Украины.

Родителей из Кременчуга так и не удалось забрать. Не раз говорил на эту тему и с ними, и с сестрой, но они не хотят никуда ехать. Молятся и верят, что все будет хорошо. Был момент, когда ситуация в моем родном городе обострилась, я собирался еще раз убедить отца, а он говорит: "Сын, привезли бойлер. Перезвоню".

Родители живут за городом, у них постоянно много работы. Был период, когда ситуация немного успокоилась и папа даже возобновил тренировки с детьми. Профессия тренера – это его стихия», – сказал Безус в комментарии Zbirna.com.

Напомним, накануне Роман выиграл с Гентом Кубок Бельгии – этот трофей стал для украинца первым после ухода из Динамо в 2015 году.

Безус выиграл Кубок Бельгии – триумф Гента в серии пенальти, незасчитанный гол украинца