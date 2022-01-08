Кубок Англии, 1/32 финала

Суиндон Таун – Манчестер Сити – 1:4

Голы: Маккёрди, 78 – Силва, 14, Жезус, 28, Гюндоган, 59, Палмер, 82

Нереализованный пенальти: Жезус, 62

Манчестер Сити без Зинченко и Гвардиолы устроил разгром в Кубке Англии

Тренерский штаб Хосепа Гвардиолы выставил на отчетный матч боевой состав. Неудивительно, что представитель четвертого дивизиона не устоял. Свиндон лишь раз смог ответить на четыре гола "горожан". Особого внимания заслуживает удар со штрафного от Илкая Гюндогана.