Болонья вернула максимальную интригу в борьбу за Скудетто. Команда Винченцо Итальяно одолела на своем поле Интер благодаря позднему голу – на четвертой компенсированной минуте вингер Риккардо Орсолини забил в ворота “нерадзурри” боковыми “ножницами” и тем самым превзошел личный рекорд результативности в течение одного сезона.

Болонья вырвала победу над Интером благодаря удару "ножницами" – обе команды взаимно помогли двум украинцам

Благодаря этому результату в турнирной таблице Серии А образовалось два лидера – Наполи догнал Интер по очкам. В следующем туре Рома Артема Довбыка может "опустить" Интер на второе место в таблице – эта встреча состоится через несколько дней после полуфинала Кубка Италии с Миланом. Также в игре с Ромой Интер не сможет рассчитывать на дисквалифицированных Бастони и Мхитаряна.