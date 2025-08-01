Уже в самом начале игры чудом не забил Климчук, который с метра не попал в пустые ворота. Кемкин спас после удара в упор Гагнидзе, а позже Климчук таки забил, но у Алефиренко, который выполнил ассист, заметили офсайд. А на 14-й минуте Колос вышел вперед – Ррапай навесил со штрафного с правого фланга, а Бурда беспрепятственно расстрелял ворота головой – 1:0!

Колос победил Кривбасс в матче-открытии УПЛ – Цуриков мог забить гениальный гол, Бурда открыл счет и травмировался

Правда, герой первого тайма не доиграл даже первую половину – Бурду заменил Понедельник. А на старте второй половины настоящий шедевр едва не забил Цуриков – его удар боковыми ножницами после подачи углового едва не сломал стойку! На 71-й минуте Элиас удвоил преимущество, замкнув опять же навес Ррапая – теперь с углового. Кривбасс отыграл один мяч усилиями Каменского, но на большее криворожан не хватило.