Галатасарай официально объявил о переходе вратаря сборной Турции Угурджана Чакыра. 29-летний голкипер подписал соглашение со "львами" на пять лет.

Сумма трансфера составила 36 миллионов евро. Переход Чакыра – самый дорогой трансфер среди турецких игроков, выступающих в Суперлиге. Стоит заметить, цена Угурджана выше чем та, которую заплатили, например, за Тибо Куртуа или Давида Райю.

Чакыр – воспитанник Трабзонспора. Всего за клуб он отыграл 292 матча. Добавим, что Арда Туран хотел видеть игрока в Шахтере и лично звонил голкиперу.

