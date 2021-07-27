Сённерьюск в матче 2-го тура чемпионата Дании минимально одолел Вайле (1:0), хотя мог побеждать крупнее, если бы игроки были более точными.

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В частности, на 13-й минуте команда из Гадерслева заработала право на исполнение штрафного. К мячу подошел 21-летний Эмиль Холм, но пробил очень неточно – мяч аж перелетел трибуны и вылетел за пределы стадиона.

К слову, после двух туров Сённерьюск набрал 4 очка и расположился на 4 строчке Суперлиги Дании.

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