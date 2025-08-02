Первый опасный момент в матче создали луганчане – Янич попал в перекладину после подачи с углового. Позже Яшари отдал классный скрытый пас на Танковского, однако полузащитник ЛНЗ пробил неточно.

Заря и ЛНЗ расписали ничью на глазах тренера сборной Украины – экс-игрок Динамо не забил в пустые ворота

Во втором тайме Беннет с фланга прострелил на свободного Кузыка, но новичок черкасцев каким-то чудом не попал в пустые ворота. В дальнейшем Сапутин спас Зарю после удара Геннадия Пасича, а выстрел Оба из-за пределов штрафной прошелся рядом со стойкой. В итоге, матч завершился нулевой ничьей.