Безумный проход на 60 метров в видеообзоре матча Реал – Мальорка – 4:1
21:22 - Читати українською
Реал разгромил Мальорку в 5 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
45+4’ Федерико Вальверде
73’ Жуниор Винисиус
89’ Родриго
90+3’ Антонио Рюдигер
Ведат Мурікі 36’
36’ Ведат Мурікі
45+4’ Федерико Вальверде
73’ Жуниор Винисиус
89’ Родриго
90+3’ Антонио Рюдигер
Мальорка вышла вперед благодаря удару Мурики, однако это был последний успех гостей. За несколько секунд до свистка на перерыв Вальверде сравнял счет. Хавбек Реала принял мяч еще на своей половине, а завершил проход красивым ударом вблизи чужой штрафной.
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Во второй половине поочередно забивал дуэт бразильских жемчужин Реала – сначала Винисиус, затем Родриго. Точку поставил Рюдигер, ударом головой оформивший свой первый гол за мадридцев – 4:1.
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