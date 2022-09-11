Мальорка вышла вперед благодаря удару Мурики, однако это был последний успех гостей. За несколько секунд до свистка на перерыв Вальверде сравнял счет. Хавбек Реала принял мяч еще на своей половине, а завершил проход красивым ударом вблизи чужой штрафной.

Реал оформил красивый камбек и снова обошел Барселону – шедевр неожиданного героя и победная "самба"

Во второй половине поочередно забивал дуэт бразильских жемчужин Реала – сначала Винисиус, затем Родриго. Точку поставил Рюдигер, ударом головой оформивший свой первый гол за мадридцев – 4:1.