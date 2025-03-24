Лига наций 2024/25, дивизион А, 1/4 финала, ответные матчи

Германия – Италия – 3:3 (первый матч – 2:1)

Голы: Киммих, 30 (п.), Мусиала, 36, Кляйндинст, 45 – Кин, 49, 69, Распадори, 90+5 (п.)

Первый тайм стал настоящим кошмаром для Италии. На 30-й минуте Бундестим заработала пенальти – Кляйндинста за футболку тащил Буонджорно. Киммих с отметки забил, хотя Доннарумма угадал с направлением полета мяча. На 36-й минуте счет стал 2:0. Доннарумма эффектно отразил удар Кляйндинста головой, переведя снаряд на угловой. Немцы быстро разыграли стандарт, а "Скуадра адзурра" проспала эпизод, поэтому Мусиала забил в пустые ворота.

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А на 45-й минуте Кляйндинст сделал счет разгромным – форвард на дальней штанге замкнул мягкий заброс Киммиха. Но Италия собралась духом и отквитала один мяч на старте второй половины. Сане неудобно отдал на Киммиха, Мойзе Кин перехватил мяч и мощно пробил в угол – 3:1.

На 69-й минуте Кин оформил дубль, классно пробив в дальний угол после передачи Распадори. А в компенсированное время итальянцы сумели сравнять счет. Миттельштадт сыграл рукой в своей штрафной, а Распадори реализовал 11-метровый. Однако, Германия удержала победу в противостоянии – итальянцам не хватило еще одного гола.