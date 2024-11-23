Безумный камбэк в видеообзоре матча Байер – Хайденхайм – 5:2
20:48 - Читати українською
Леверкузенский Байер разгромил Хайденхайм (5:2) в рамках 11-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
32’ Патрик Шик
52’ Патрик Шик
72’ Патрик Шик
82’ Гранит Джака
Никлас Дорш 10’
Матиас Хонсак 21’
10’ Никлас Дорш
21’ Матиас Хонсак
32’ Патрик Шик
52’ Патрик Шик
72’ Патрик Шик
82’ Гранит Джака
Действующие чемпионы дали гостям нехилую надежду на успех. На 21 минуте Хайденхам вел уже со счетом 2:0. Однако это преимущество оказалось слишком обманчивым. Еще до перерыва Байер сравнял счет, а во втором тайме добил соперника, отправив в его ворота еще три гола.
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Патрик Шик в третий раз в составе "фармацевтов" забил 3+ гола в одном матче Бундеслиги, выйдя по этому показателю на второе место в клубной истории, уступая лишь Ульфу Кирстену, который делал это семь раз.
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