Действующие чемпионы дали гостям нехилую надежду на успех. На 21 минуте Хайденхам вел уже со счетом 2:0. Однако это преимущество оказалось слишком обманчивым. Еще до перерыва Байер сравнял счет, а во втором тайме добил соперника, отправив в его ворота еще три гола.

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Патрик Шик в третий раз в составе "фармацевтов" забил 3+ гола в одном матче Бундеслиги, выйдя по этому показателю на второе место в клубной истории, уступая лишь Ульфу Кирстену, который делал это семь раз.