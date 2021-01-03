Безумный камбэк мюнхенцев в видеообзоре матча Бавария – Майнц – 5:2
21:49 - Читати українською
Бавария перестреляла Майнц в матче 14-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Майнц.
50’ Йозуа Киммих
56’ Лерой Сане
70’ Никлас Зюле
Йонатан Буркардт 32’
Александр Хак 44’
32’ Йонатан Буркардт
44’ Александр Хак
50’ Йозуа Киммих
56’ Лерой Сане
70’ Никлас Зюле
Первый тайм выдался неудачным для Баварии – мюнхенцы пропустили от Буркгардта и Хака. Однако после перерыва подопечные Флика молниеносно отыгрались – уже на 55-й минуте счет был 2:2 благодаря усилиям Киммиха и Сане. Зюле на 70 минуте вывел Баварию вперед, а Левандовски дублем добил соперника.
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Таким образом, Бавария набрала 33 очка и опередила РБ Лейпциг в турнирной таблице, Майнц с 6 пунктами остался предпоследним.
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