Первый тайм выдался неудачным для Баварии – мюнхенцы пропустили от Буркгардта и Хака. Однако после перерыва подопечные Флика молниеносно отыгрались – уже на 55-й минуте счет был 2:2 благодаря усилиям Киммиха и Сане. Зюле на 70 минуте вывел Баварию вперед, а Левандовски дублем добил соперника.

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Таким образом, Бавария набрала 33 очка и опередила РБ Лейпциг в турнирной таблице, Майнц с 6 пунктами остался предпоследним.