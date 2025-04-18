Безумный камбэк имени Магуайра в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Лион – 5:4
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Манчестер Юнайтед – Лион – 5:4 – видео голов и обзор матча ЛЕ 18 04 2025 - Getty Images
МЮ победил в овертайме Лион (5:4) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
10’ Мануэль Угарте
45’ Диогу Далот
114’ Бруну Фернандеш
120’ Кобби Майну
120’ Харри Магуайр
71’ Корентен Толиссо
89’ Корентен Толиссо
104’ Райан Шерки
109’ Александр Ляказетт
10’ Мануэль Угарте
45’ Диогу Далот
71’ Корентен Толиссо
89’ Корентен Толиссо
104’ Райан Шерки
109’ Александр Ляказетт
114’ Бруну Фернандеш
120’ Кобби Майну
120’ Харри Магуайр
Команда Рубена Аморима в сумасшедшем матче победила подопечных Пауло Фонсеки в дополнительное время.
МЮ сотворил камбэк года, забив трижды за 7 минут и прорвавшись в полуфинал ЛЕ, Тоттенхэм, Лацио и Атлетик тоже в 1/2
Манчестер Юнайтед, играя в большинстве после удаления Толиссо был близок к провалу, проигрывая 2:4 по ходу экстратаймов. Однако "красные дьяволы" совершили невероятный камбэк в стиле лучших времен сэра Алекса Фергюсона.
После прохода в полуфинал Лиги Европы Манчестер Юнайтед сохраняет надежды на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. На пути к финалу у манкунианцев – Атлетик Бильбао.
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