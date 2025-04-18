МЮ победил в овертайме Лион (5:4) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команда Рубена Аморима в сумасшедшем матче победила подопечных Пауло Фонсеки в дополнительное время.

МЮ сотворил камбэк года, забив трижды за 7 минут и прорвавшись в полуфинал ЛЕ, Тоттенхэм, Лацио и Атлетик тоже в 1/2

Манчестер Юнайтед, играя в большинстве после удаления Толиссо был близок к провалу, проигрывая 2:4 по ходу экстратаймов. Однако "красные дьяволы" совершили невероятный камбэк в стиле лучших времен сэра Алекса Фергюсона.

После прохода в полуфинал Лиги Европы Манчестер Юнайтед сохраняет надежды на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. На пути к финалу у манкунианцев – Атлетик Бильбао.