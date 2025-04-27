Спасение Динамо в добавленное время в видеообзоре матча с Шахтером – 2:2
27 апреля 21:20 - Читати українською
В поединке 26-го тура чемпионата Украины Динамо вырвало ничью у Шахтера (2:2). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
завершено
56’ Владислав Ванат
90’ Владислав Кабаев
6’ Кевин
20’ Эгиналдо
56’ Владислав Ванат
90’ Владислав Кабаев
Подопечные Александра Шовковского после ужасного старта сумели отквитать два мяча в игре 26-го тура УПЛ против Шахтера.
Динамо спасло ничью с Шахтером, отыгравшись с 0:2 – "горняки" сорвали чемпионский парад, но провалили второй тайм
После реализованного пенальти Кевина, "горняки" удвоили преимущество благодаря голу Эгиналду на 20-й минуте.
После перерыва киевляне собрались с силами и смогли отквитать один мяч. Под занавес поединка Динамо начало настоящую осаду ворот Дмитрия Ризныка. Оборона Шахтера героически отбивалась, но в конце концов Владислав Кабаев сумел вырвать такую важную ничью для столичного клуба.
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