В поединке 26-го тура чемпионата Украины Динамо вырвало ничью у Шахтера (2:2). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Подопечные Александра Шовковского после ужасного старта сумели отквитать два мяча в игре 26-го тура УПЛ против Шахтера.

Динамо спасло ничью с Шахтером, отыгравшись с 0:2 – "горняки" сорвали чемпионский парад, но провалили второй тайм

После реализованного пенальти Кевина, "горняки" удвоили преимущество благодаря голу Эгиналду на 20-й минуте.

После перерыва киевляне собрались с силами и смогли отквитать один мяч. Под занавес поединка Динамо начало настоящую осаду ворот Дмитрия Ризныка. Оборона Шахтера героически отбивалась, но в конце концов Владислав Кабаев сумел вырвать такую важную ничью для столичного клуба.