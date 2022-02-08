В поединке чемпионата штата Пернамбукано забили роскошный гол. Видео уже набрало более миллиона просмотров в соцсетях.

Автором безумного забитого мяча стал защитник Лукао, выступающий за Атлетико Салгейро. 21-летний защитник в компенсированное до первого тайма время ударом с лёта со своей половины поля поразил ворота Сете де Сетембро.

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До ворот было не менее 70-ти метров. Голкипер явно не ожидал такого, а потому откровенно проспал. Правда, шедевр явно получился случайным – заметно, что Лукао просто выбивал мяч подальше, ведь до перерыва оставались считанные секунды.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу Атлетико Салгейро, занимающего 5 место в турнирной таблице (4 очка). Сете де Сетембро идет последним, проиграв все три матча с общей разницей 0:14.

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