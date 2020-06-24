Безумный гол со своей половины поля в чемпионате Швеции – женщина-комментатор потеряла дар речи

Матч 3 тура чемпионата Швеции между Сириусом и Гекеном подарил один из самых красивых голов года.

Хавбек гостей Далехо Ирандуст шокировал соперника точным ударом со своей половины поля.

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Игрок Гекена сам перехватил мяч, пробежал несколько метров и ювелирно отправил мяч в девятку за шиворот голкиперу. От такого шедевра запнулась даже женщина-комментатор, затем она просто начала восторженно кричать.

Добавим, что роскошный гол Ирандуста не помог Гекену одержать победу над Сириусом – ничья 2:2.

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