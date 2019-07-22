toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Безумный автогол с центра поля в матче чемпионата Бразилии

12:11 18 Читати українською
Безумный автогол с центра поля в матче чемпионата Бразилии
Атлетико Минейро – Форталеза 21 июля

Необычный эпизод произошел в матче между Атлетико Минейро и Форталезой.

Игра 11 тура бразильской Серии А подарила крайне курьезный автогол.

Удаление за брутальный фол и ливень голевых моментов в видеообзоре матча Севилья – Ливерпуль – 2:1

Банальный обмен пасами между игроками Форталезы закончился настоящей катастрофой из-за полузащитника Жунинью, который в центре поля сделал очень неудачную передачу на своего голкипера. Она оказалась слишком сильной, мяч перелетел вратаря и остановился в сетке.

Удивительный автогол открыл счет в матче, который закончился ничьей 2:2.

Ювентус – Тоттенхэм: Кейн забивает с центра поля, столь разные дебюты многомиллионных новичков, а Роналду – как всегда

blog_ava
Реал отклонил шесть предложений по трансферу Асенсио
09:29
267
Теги
Видеоновости Форталеза Форталеза Мир Атлетико Минейро Атлетико Минейро Бразилия футбольные курьёзы автогол
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
6
час
:
16
мин
Торсхавн
18:45
Линфилд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук