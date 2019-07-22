Безумный автогол с центра поля в матче чемпионата Бразилии

Необычный эпизод произошел в матче между Атлетико Минейро и Форталезой.

Игра 11 тура бразильской Серии А подарила крайне курьезный автогол.

Удаление за брутальный фол и ливень голевых моментов в видеообзоре матча Севилья – Ливерпуль – 2:1

Банальный обмен пасами между игроками Форталезы закончился настоящей катастрофой из-за полузащитника Жунинью, который в центре поля сделал очень неудачную передачу на своего голкипера. Она оказалась слишком сильной, мяч перелетел вратаря и остановился в сетке.

Удивительный автогол открыл счет в матче, который закончился ничьей 2:2.

Ювентус – Тоттенхэм: Кейн забивает с центра поля, столь разные дебюты многомиллионных новичков, а Роналду – как всегда