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Безумные танцы фанатов, невероятные скиллы Погба и много интересного – космическая рекламная кампания Adidas в Шанхае

14:18 23 Читати українською
Безумные танцы фанатов, невероятные скиллы Погба и много интересного – космическая рекламная кампания Adidas в Шанхае
Поль Погба / Рекламная фотосессия Adidas

Немецкий производитель спортивной экипировки не экономит на своих массовых мероприятиях.

На этот раз главная роль в кампании Adidas досталась полузащитнику Манчестер Юнайтед Полю Погба.

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Француз развлекался с фанатами, показывал свои футбольные навыки и сыграл товарищеский матч с местной детворой. Мероприятие культового производителя спортивных товаров посетили тысячи болельщиков из разных уголков мира.

Погба прямо заявил о своем желании уйти из Манчестер Юнайтед

Кроме Погба, у Adidas есть контракты с такими звездами как Лионель Месси, Мохамед Салах и Дэвид Бекхэм.

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