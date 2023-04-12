У Челси есть план по подписанию контракта с Джудом Беллингемом, и Ливерпуль может помочь лондонцам в этом.

Ливерпуль отказался от участия в гонке за Джуда Беллингема из-за большой трансферной стоимости, и это снизило количество претендентов на игрока.

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"Синие" осознают, что Беллингем хочет выступать за команду, которая участвует в Лиге чемпионов. Поскольку Челси занимают 11 место в АПЛ, единственный шанс команды пробиться в ЛЧ на следующий сезон – выиграть Лигу чемпионов. Если этого не случится, уже в следующем сезоне лондонский клуб потеряет около 100 миллионов фунтов.

Чтобы покрыть все расходы, руководство Челси намерено произвести распродажу. Как информирует The Standard, руководство клуба решило продать летом минимум 8 игроков первой команды, а также несколько игроков, которые сейчас выступают в аренде в составе других клубов. На вырученные средства "синие" планируют выкупить у дортмундской Боруссии Беллингема за 130 млн фунтов.

Сообщается, что одним из вариантов продажи является Мейсон Маунт, которого в своих рядах хочет видеть Ливерпуль. Челси будет готов продать полузащитника, если тот откажется продлевать контракт – соглашение истекает летом 2024 года. Также среди потенциальных потерь рассматриваются такие игроки как Рубен Лофтус-Чик и Матео Ковачич.

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