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Безумная радость Кополовца и игроков Миная после дебютной победы в Первой лиге

10:04 91 Читати українською
Безумная радость Кополовца и игроков Миная после дебютной победы в Первой лиге
Михаил Кополовец / ФК Минай

Игроки Миная не скрывали радости от победы над Черноморцем, которая стала для команды дебютной в Первой лиге Украины.

 

Минай победил Черноморец благодаря единственному голу Нуриева в компенсированное арбитром время. Данная виктория стала для закарпатской команды первой после повышения в классе.

Михаил Кополовец (действующий спортивный директор клуба), который вышел в стартовом составе, и его партнеры по команде не скрывали эмоций от победы. Как видим, игроки Миная действительно искренне переживают за результат.

К слову, после 3-х туров Минай набрал 4 очка и расположился на 12-й позиции чемпионата. Черноморец на 2-м месте (6 баллов).

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Просто топ!Мужики ‍♂️

Допис, поширений користувачем @ vasil.kobin

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Теги
футбольные курьёзы Видеоновости Минай Минай Минай - Черноморец Михаил Кополовец Михаил Кополовец Первая лига
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