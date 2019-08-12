Безумная радость Кополовца и игроков Миная после дебютной победы в Первой лиге

Игроки Миная не скрывали радости от победы над Черноморцем, которая стала для команды дебютной в Первой лиге Украины.

Минай победил Черноморец благодаря единственному голу Нуриева в компенсированное арбитром время. Данная виктория стала для закарпатской команды первой после повышения в классе.

Михаил Кополовец (действующий спортивный директор клуба), который вышел в стартовом составе, и его партнеры по команде не скрывали эмоций от победы. Как видим, игроки Миная действительно искренне переживают за результат.

К слову, после 3-х туров Минай набрал 4 очка и расположился на 12-й позиции чемпионата. Черноморец на 2-м месте (6 баллов).

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