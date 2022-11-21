В поединке 14-го тура УПЛ киевляне были сильнее ровенчан. Смотрите видео гола и опасные моменты игры на "Футбол 24".

Первый опасный момент в матче создал Верес: Шарай пробивал с дальней дистанции по центру – Бущан среагировал на выстрел. Ванат ответил вбеганием в штрафную и даром с острого угла – Когут в падении перевел на угловой.

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В середине тайма Динамо забило: Цыганков решился на дальний удар после передачи Ваната, записав в свой актив уже 8 гол в сезоне. Клец головой из-за пределов штрафной пытался попасть в угол ворот – Бущан подстраховал. Дахновский перед перерывом мог сравнивать, но пробил выше ворот, а Лонвейку со стандарта не хватило считанных сантиметров.

После перерыва Дахновский упустил роскошный шанс, пробив из района одиннадцатиметровой отметки над перекладиной. В середине второй сорокапятиминутки пытался пристреляться Гармаш – неточно. Впоследствии Буяльский чудом не попал в пустые ворота, а Беседин перебросил сферу через ворота с острого угла.

В конце концов, поединок завершился минимальной победой киевлян и принес "бело-синим" 26 очков и четвертую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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