Ювентус переиграл Интер (4:3) в третьем туре Серии А. Видео обзор матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Дерби Италии оправдало все ожидания. Уже в первом тайме Келли открыл счет, но преимущество Ювентус удерживал недолго. Чалханоглу на 30 минуте воспользовался передачей Аугусто. До перерыва туринцы вновь вышли вперед.

Ювентус одолел Интер в грандиозном Дерби Италии с семью голами – братья Тюрами забили друг другу, турки совершили феерию

Во второй половине игры Чалханоглу снова сравнял, а Маркус Тюрам вывел Интер вперед. Кефрен Тюрам, хавбек Юве, не отставал от брата, и тоже записал в свой актив гол. Точку в матче поставил Аджик, которому ассистировал Джонатан Девид.