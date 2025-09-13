Безумная перестрелка в видеообзоре матча Ювентус – Интер – 4:3
22:40 - Читати українською
Ювентус переиграл Интер (4:3) в третьем туре Серии А. Видео обзор матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".
завершено
14’ Ллойд Келли
38’ Кенан Йилдиз
82’ Кефрен Тюрам
90’ Василие Аджич
30’ Хакан Чалханоглу
65’ Хакан Чалханоглу
76’ Маркус Тюрам
14’ Ллойд Келли
30’ Хакан Чалханоглу
38’ Кенан Йилдиз
65’ Хакан Чалханоглу
76’ Маркус Тюрам
82’ Кефрен Тюрам
90’ Василие Аджич
Дерби Италии оправдало все ожидания. Уже в первом тайме Келли открыл счет, но преимущество Ювентус удерживал недолго. Чалханоглу на 30 минуте воспользовался передачей Аугусто. До перерыва туринцы вновь вышли вперед.
Ювентус одолел Интер в грандиозном Дерби Италии с семью голами – братья Тюрами забили друг другу, турки совершили феерию
Во второй половине игры Чалханоглу снова сравнял, а Маркус Тюрам вывел Интер вперед. Кефрен Тюрам, хавбек Юве, не отставал от брата, и тоже записал в свой актив гол. Точку в матче поставил Аджик, которому ассистировал Джонатан Девид.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter