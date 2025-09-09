Номинальные хозяева забили первыми благодаря автоголу Локателли, однако "скуадра адзурра" сравняла счет еще в первом тайме – отличился Кин. После перерыва Перец снова вывел Израиль вперед, но уже через две минуты Кин оформил дубль.

Италия в огненном триллере с 9 голами вырвала победу над Израилем, Хорватия одолела Черногорию: отбор к ЧМ-2026

Политано и Распадори забили еще два гола для Италии, однако позже Бастони отметился автоголом, а Перец сделал счет равным. Впрочем, Италия все равно забрала три очка, в конце игры точный удар нанес Тонали – 5:4.