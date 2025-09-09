Безумная перестрелка в видеообзоре матча Израиль – Италия – 4:5
Италия одолела Израиль в отборочном матче к ЧМ-2026 (5:4). Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".
Номинальные хозяева забили первыми благодаря автоголу Локателли, однако "скуадра адзурра" сравняла счет еще в первом тайме – отличился Кин. После перерыва Перец снова вывел Израиль вперед, но уже через две минуты Кин оформил дубль.
Италия в огненном триллере с 9 голами вырвала победу над Израилем, Хорватия одолела Черногорию: отбор к ЧМ-2026
Политано и Распадори забили еще два гола для Италии, однако позже Бастони отметился автоголом, а Перец сделал счет равным. Впрочем, Италия все равно забрала три очка, в конце игры точный удар нанес Тонали – 5:4.
