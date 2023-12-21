В начале декабря весь футбольный мир облетели ужасные кадры из турецкой лиги, когда президент одной из команд жестоко избил арбитра матча. Казалось, что на этом подобные инциденты закончатся, впрочем, Турция снова попала на первые полосы изданий из-за нового скандала.

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Встречи между Бурсаспором и Диярбакирспор во второй лиге закончилась массовой дракой в компенсированное время. В стычке участвовали не только футболисты обеих команд, но и технический персонал. Главному арбитру матча пришлось показать пять красных карт.

Следует заметить, что игра завершилась победой Диярбакирспор со счетом 2:0

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Bursasporê vê carê êrişî Diyarbekirsporê kir



Futbolîstên Bursasporê, piştî golê êrişî futbolîst û endamên Diyarbekirsporê kir #kurd pic.twitter.com/NbSIieY51s — RudawKurdi (@RudawKurdi) December 20, 2023

Bursasporê vê carê êrişî Diyarbekirsporê kir



Futbolîstên Bursasporê, piştî golê êrişî futbolîst û endamên Diyarbekirsporê kir #kurd pic.twitter.com/NbSIieY51s — RudawKurdi (@RudawKurdi) December 20, 2023