Сборная Австралии на ЧМ-2022 вышла из тени "соккеруз" образца ЧМ-2006 и свела с ума своих болельщиков.

Перед матчем с Тунисом нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк призывал своих соотечественников не ложиться спать. Австралийцы были разочарованы поражением от Франции, и мало кто верил в успех в игре с африканской командой. Поскольку матчи по сиднейскому времени на ЧМ-2022 начинаются ночью, не все болельщики выдерживают такой график. "Если вы всё-таки ляжете спать, то утром вас будут ждать хорошие новости", – обратился тогда Дюк к фанатам сборной Австралии. Представитель команды второго японского дивизиона сдержал слово, забив единственный гол в матче.

Сенсационный позор Дании в видеообзоре матча с Австралией

Этот гол дал австралийцам шанс на выход в плей-офф – для этого "соккеруз" должны были побеждать Данию. И команда Грэма Арнольда сотворила ещё одну сенсацию на этом ЧМ-2022, обыграв датчан со счётом 1:0. До катарского турнира сборная Австралии ни разу в своей истории не забивала во всех трёх матчах группового этапа, а также ни разу не набирала в группе 6 очков.

На этот раз в Австралии уже никто не спал. Вся страна смотрела ночную трансляцию матча с Данией, и отмечала победу своей команды.

Только посмотрите на эти эмоции!

Дания проиграла Австралии и стала главным разочарованием ЧМ-2022 – "соккеруз" сенсационно в плей-офф

Melbourne, at 3am time. A big moment for football in the country. pic.twitter.com/v6tO14iUch — Adam Millington (@AdamGMillington) November 30, 2022