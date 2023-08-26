"Ужасное начало, но характер команды – блестящий. Мы оставались такими спокойными и уравновешенными. Мы верили, придерживались нашего плана, сыграли хорошо и забили три хороших гола. Это был замечательный камбэк.

Ляп Онана и камбек манкунианцев с победным голом Бруну в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Ноттингем – 3:2

При всем уважении к Ноттингему, мы не можем позволить себе пропускать такие голы. Это безумие, но иногда матчи проходят именно так. Как я уже сказал, мы оставались спокойными. Мы увидели, что эта команда может отыграться. Если у вас такой старт, вам нужно это преодолеть. Это непросто, но комплименты команде. У нас есть личность. В определенные моменты мы точно можем улучшиться, но в целом эта команда имеет характер, который постоянно проявляется.

Затягивание времени и 11 добавленных минут? Правило неправильное. Ноттингем медлил с самого начала, и они получали за это вознаграждение", – цитирует Тен Хага BBC.

Напомним, что Манчестер Юнайтед за четыре минуты матча пропустил дважды. Впрочем, манкунианцы смогли отыграться и вырвать победу, благодаря голу Бруну с пенальти.

Манчестер Юнайтед одержал победу над Ноттингемом, пропустив дважды до 4-й минуты, Эвертон без Миколенко снова проиграл