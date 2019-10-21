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Безотосный покинул Черноморец, сыграв за одесситов лишь пять матчей после возвращения

16:28 56 Читати українською
Безотосный покинул Черноморец, сыграв за одесситов лишь пять матчей после возвращения
Дмитрий Безотосный / фото: Черноморец

Опытный голкипер Дмитрий Безотосный прекратил сотрудничество с одесским Черноморцем.

О расторжении действующего контракта по обоюдному согласию сторон сообщила пресс-служба "моряков".

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В текущем сезоне Дмитрий провел в составе Черноморца 5 официальных матчей, в которых пропустил 8 мячей. Всего за одесситов (в 2011-2014, 2019 годы.) Вратарь сыграл 121 поединок во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что решение расстаться с 35-летним голкипером принял новый тренер "моряков" Остап Маркевич.

Напомним, Безотосный вернулся в Черноморец только летом этого года после длительных выступлений за азербайджанскую Габалу. После 14-ти туров одесситы занимают лишь 10-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги 2019/20.

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