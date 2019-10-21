Безотосный покинул Черноморец, сыграв за одесситов лишь пять матчей после возвращения

Опытный голкипер Дмитрий Безотосный прекратил сотрудничество с одесским Черноморцем.
О расторжении действующего контракта по обоюдному согласию сторон сообщила пресс-служба "моряков".
Маркевич-младший определился с тренерским штабом в Черноморце
В текущем сезоне Дмитрий провел в составе Черноморца 5 официальных матчей, в которых пропустил 8 мячей. Всего за одесситов (в 2011-2014, 2019 годы.) Вратарь сыграл 121 поединок во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что решение расстаться с 35-летним голкипером принял новый тренер "моряков" Остап Маркевич.
Напомним, Безотосный вернулся в Черноморец только летом этого года после длительных выступлений за азербайджанскую Габалу. После 14-ти туров одесситы занимают лишь 10-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги 2019/20.
"У Львові – бардак та анархія": чому Динамо не здивувало, або Хто приїде у Шахтар