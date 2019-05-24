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Безотосный может покинуть Габалу этим летом

08:46 32 Читати українською
Безотосный может покинуть Габалу этим летом
Дмитро Безотосный / Azerbaijan

Голкипер Габалы Дмитрий Безотосный подвел итоги сезона 2018/19 и поделился планами относительно своего будущего.

"Учитывая то, что мы выиграли Кубок Азербайджана, то сезон смело можно назвать одним из лучших в истории клуба. У нас официально есть трофей, и осознавать это очень приятно.

Габала Безотосного выиграла Кубок Азербайджана

Сейчас с семьей отдыхаю. Что касается моего будущего в Габале, то пока ничего сказать не могу (у Безотосного завершился контракт с Габалой – прим. "Футбол 24"). Мне ничего конкретного до сих пор не говорили.

Первый контакт будет с Габалой. Пока ни с кем не общался. Если решат расстаться со мной, то посмотрю, где еще можно продолжить карьеру. Если не будет достойного варианта, то буду искать себе новую команду в другой стране", – сказал Безотосный в комментарии Azerisport.com.

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Мир Дмитрий Безотосный Дмитрий Безотосный Габала Габала Украинцы за рубежом
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