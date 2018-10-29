Беженар: Самое главное для Динамо в матче с Ренном – не проиграть начало встречи

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Сергей Беженар поделился ожиданиями от матча киевлян против Ренна в 3 туре Лиги Европы.

"Шансы на положительный результат есть всегда. И они у Динамо, на мой взгляд, довольно неплохие. Расцениваю шансы команд на предстоящий матч 50 на 50.

Думаю, функционально Динамо готово к противостоянию с Ренном. Самое главное в выездном поединке – не проиграть начало матча, не пропустить.

Ренн – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Если киевлянам удастся в начале игры приспособиться к игре хозяев, получится сдержать их натиск, то потом по ходу игры шансы для взятия ворот французов у ​​подопечных Александра Хацкевича обязательно будут.

Ренн – Динамо: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Не стоит недооценивать французскую команду, у Ренна достаточно хороший коллектив, который играет. В Лиге Европы все соперники Динамо достаточно амбициозны и готовы показать зубы ", – цитирует Беженара Команда №1.