toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Беженар: Самое главное для Динамо в матче с Ренном – не проиграть начало встречи

25 октября 10:37 67 Читати українською
Беженар: Самое главное для Динамо в матче с Ренном – не проиграть начало встречи
Сергей Беженар / Соцсети

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Сергей Беженар поделился ожиданиями от матча киевлян против Ренна в 3 туре Лиги Европы.

"Шансы на положительный результат есть всегда. И они у Динамо, на мой взгляд, довольно неплохие. Расцениваю шансы команд на предстоящий матч 50 на 50.

Думаю, функционально Динамо готово к противостоянию с Ренном. Самое главное в выездном поединке – не проиграть начало матча, не пропустить.

Ренн – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Если киевлянам удастся в начале игры приспособиться к игре хозяев, получится сдержать их натиск, то потом по ходу игры шансы для взятия ворот французов у ​​подопечных Александра Хацкевича обязательно будут.

Ренн – Динамо: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Не стоит недооценивать французскую команду, у Ренна достаточно хороший коллектив, который играет. В Лиге Европы все соперники Динамо достаточно амбициозны и готовы показать зубы ", – цитирует Беженара Команда №1.

Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Ренн - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
55
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук