"Подопечные Ивана Юрича не идут против него, но эта команда кажется бездушной. Они бьют мяч вперёд, не веря в то, что делают. Тренер, в свою очередь, не может найти общий язык с игроками. Можно ли всё это продолжать, учитывая эти факты? Оценка Юричу – 5".

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Артём Довбик появился на поле на 55-й минуте, но ничем не запомнился. "Он сделал всё, что мог; несколько раз встретился с мячом и сделал несколько передач. Потом ему пришлось уйти в небытие, как и всем остальным. Оценка – 5,5", – отмечает Voce Giallorossa.

Конкурент украинского форварда Эльдор Шомуродов, который вышел на поле в стартовом составе, получил 5 баллов с характеристикой: "Мало помогает и делает слишком много ошибок. Плохой матч".

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