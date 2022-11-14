Бездарный промах Гладкого в видеообзоре матча Черноморец – Львов – 2:0
19:40 - Читати українською
Черноморец обыграл Львов в рамках 13 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Команда Романа Григорчука дождалась матчей с прямыми конкурентами в борьбе за выживание и начала набирать очки. Вслед за Минаем одесситы обыграли еще и Львов. Первый тайм матча не был богат моментами, но после перерыва ситуация изменилась. Александр Гладкий упустил роскошный шанс забить дебютный гол в сезоне.
Черноморец уверенно обыграл Львов, одержав дебютную домашнюю победу в УПЛ – одесситы выбрались со дна таблицы
В конце концов Черноморец спокойно довел дело до победы и покинул последнюю строчку, набрав 9 очков (13 место). Львов со столькими же пунктами в активе опустился на 14-ю позицию.
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