Команда Романа Григорчука дождалась матчей с прямыми конкурентами в борьбе за выживание и начала набирать очки. Вслед за Минаем одесситы обыграли еще и Львов. Первый тайм матча не был богат моментами, но после перерыва ситуация изменилась. Александр Гладкий упустил роскошный шанс забить дебютный гол в сезоне.

Черноморец уверенно обыграл Львов, одержав дебютную домашнюю победу в УПЛ – одесситы выбрались со дна таблицы

В конце концов Черноморец спокойно довел дело до победы и покинул последнюю строчку, набрав 9 очков (13 место). Львов со столькими же пунктами в активе опустился на 14-ю позицию.