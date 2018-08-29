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Безбородько: Считаю, что Десна могла набрать больше очков

22:09 17 Читати українською
Безбородько: Считаю, что Десна могла набрать больше очков
Денис Безбородько / УПЛ

Нападающий Десны Денис Безбородко рассказал о разнице игры в Первой и Премьер-лиге.

"Знаете, в прошлом сезоне, когда мы выступали в Первой лиге, все соперники играли против нас одинаково: оттягивались назад и контратаковали. Все! И нам каждый раз приходилось раскупоривать глухую оборону.

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Однако в УПЛ уровень значительно выше, и поэтому не всегда получается. Мы же действительно играющий команда, нам нравится все делать через пас. Думаю, и зрителям такое больше нравится, чем наблюдать за оборонительными коллективами.

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Я считаю, что могли набрать больше очков. Например, с Черноморцем должны были брать минимум ничью, а с Карпатами – выигрывать. Надеюсь, в будущем не будем терять свои очки", – цитирует Безбородько официальный сайт УПЛ.

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Десна Десна Денис Безбородько Денис Безбородько
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