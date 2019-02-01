Безбородько почти перешел в Сивасспор, но трансфер не успели оформить

Форвард Десны Денис Безбородько мог перейти в турецкий Сивасспор.

Нападающий Десны был близок к переходу в Сивасспор, все детали трансфера были согласованы. Кроме того, футболист даже не вернулся с командой в Украину со сборов, а остался в Турции, но трансфер банально не успели оформить, сообщает FootBoom.

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Заметим, что права на Безбородько принадлежат донецкому Шахтеру, а за Десну 24-летний футболист выступает на правах аренды. В этом сезоне на счету форварда 13 игр за черниговскую команду во всех турнирах, где Денис забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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К слову, в турецком Сивасспоре, в который должен был переходить Безбородько, уже выступает один украинец – Сергей Рыбалка.