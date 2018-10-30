Безбородько ошеломлен собственным голом в ворота Мариуполя

Нападающий черниговской Десны Денис Безбородько поделился впечатлениями от матча против Мариуполя, в котором он дублем принес своей команде победу.

"Нечасто забиваю два мяча в одном матче, да еще и на уровне УПЛ. Однако долго зацикливаться на этом нельзя, потому что за двое суток игра с Зарей в Кубке.

Безбородко отличился шедевральным голом в ворота Мариуполя

Первый гол? Бил в дальний угол, но, честно говоря, не думал, что попаду именно в ту точку, куда влетел мяч.

Первая мысль? Точно не помню... Ну, был ошарашен, подумал: "Неужели это я?", – сказал Безбородько официальному сайту УПЛ.

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