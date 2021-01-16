Экс-форвард Александрии Денис Безбородько вернулся в свой прежний родной клуб.

Безбородько близок к переходу в Десну

26-летний футболист подписал контракт с Десной, сообщает клубная страница в социальной сети Facebook. О сроках сделки не сообщается. В старой-новой команде Безбородько будет играть под номером 20.

Напомним, Денис уже выступал за Десну с 2017 по 2019 г. – под руководством Александра Рябоконя он сыграл 54 матча, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Последним клубом Безбородько была Александрия. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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