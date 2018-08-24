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Безбородько: Десна должна кровью и потом зацепиться за очки в матче с Зарей

15:00 12 Читати українською
Безбородько: Десна должна кровью и потом зацепиться за очки в матче с Зарей
Денис Безбородько / Официальный сайт Десни

Форвард Десны Денис Безбородко поделился ожиданиями от матча против Зари в 6 туре УПЛ.

"Рад, что забил первый гол Десны в УПЛ. Жаль, что мы не смогли удержать победный счет в матче с Карпатами. Но ребята уже отошли от той игры, время двигаться дальше. Впереди сильный соперник. Заря – хорошо организованная команда. С ними легко не будет, но кровью и потом мы должны зацепиться за очки.

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Конечно, для меня этот матч будет особенным. В Заре я провел полтора года, дебютировал вместе с командой в еврокубках. Благодарен тренерскому штабу и болельщикам луганчан за поддержку. Для меня это был бесценный опыт.

Хотел бы забить в ворота Зари и отпраздновать победу с Десной. Надеюсь, что мы отберем у них очки", – цитирует Безбородько официальный сайт черниговского клуба.

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Украина6 тур

Заря - Десна: Воскресенье 26 августа 2018

Заря
до матча
2
дн
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3
час
:
23
мин
Десна
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