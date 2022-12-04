В поединке 1/8 финала ЧМ-2022 "три льва" легко прошли "львов Теранги". Смотрите видео голов и обзор дуэли на "Футбол 24".

Сенегал мог забивать еще в начале матча, когда Диа поборолся со Стоунзом (мяч попал защитнику Манчестер Сити в руку, но арбитр промолчал), сфера отлетела к Сарру и тот каким-то чудом умудрился не попасть в ворота. Впоследствии Диа пробивал с острого угла и лишь реакция Пфкфорда, уже в падении успевшего выставить руку, спасла Англию.

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В конце тайма Беллингем получил передачу от Кейна в центре поля, промчался с мячом левым флангом и выкатил на Хендерсона в район одиннадцатиметровой отметки – хавбек Ливерпуля не промахнулся. Уже в добавленное время свой первый гол на турнире оформил Кейн, пробив в непростой ситуации в дальний угол.

После перерыва Харри мог оформить дубль, но с дальнего расстояния выстрелил по центру прямо в голкипера – последний отбил перед собой, но на добивании никого не оказалось. Жирную точку в матче еще до середины второй сорокапятиминутки поставил Сака, элегантно замкнув прострел от Фодена.

В 1/4 финала Англия встретится с Францией. Поединок состоится 10 декабря в 21:00.

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