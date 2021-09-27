Пеп Гвардиола взял во Францию ​​21-го футболиста, сообщает официальный сайт клуба. С командой ожидаемо не полетели Александр Зинченко и Илкай Гюндоан, которые продолжают реабилитацию после травм.

Гвардиола хочет, чтобы Месси сыграл против Манчестер Сити в матче Лиги чемпионов

Стоит заметить, что ПСЖ наоборот имеет хорошие новости, ведь в основную группу вернулись Лионель Месси и Марко Верратти. Правда, Маурисио Почеттино еще не решил, даст ли им сыграть с первых минут.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ – Манчестер Сити состоится завтра, 28 сентября, в Париже. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. "Горожане" начали турнир победой над РБ Лейпциг, а парижане расписали ничью с Брюгге.

ПСЖ – Манчестер Сити: пресс-конференция Почеттино – о конфликте Мбаппе и Неймара, положении Месси и Доннаруммы