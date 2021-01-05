"Без выходных": Попов показал, как тренируется в тренажерном зале во время отпуска
09:20 - Читати українською
Защитник Динамо Денис Попов начал индивидуальную подготовку ко второй части сезона.
Несмотря на то, что отпуск у игроков киевского Динамо истекает лишь 10-го января, защитник "бело-синих" Денис Попов уже приступил к тренировкам.
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Фото и видео из тренажерного зала 21-летний защитник опубликовал в социальных сетях.
Напомним, в текущем сезоне Попов провел за Динамо 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.
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