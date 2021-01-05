Несмотря на то, что отпуск у игроков киевского Динамо истекает лишь 10-го января, защитник "бело-синих" Денис Попов уже приступил к тренировкам.

Динамо определилось с двумя соперниками на зимних сборах

Фото и видео из тренажерного зала 21-летний защитник опубликовал в социальных сетях.

Напомним, в текущем сезоне Попов провел за Динамо 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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