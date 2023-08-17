"Я был там, когда началась война, поэтому хорошо знаю, о чем идет речь. Очень тяжело всем живущим там людям. Мы очень переживали с семьей, когда были в Украине. Это ситуация, которую никто никогда не должен чувствовать.

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Мы должны каждый день помогать украинскому народу, моей стране, потому что без нашей помощи у этой истории будет очень печальный конец. Мы должны быть безгранично благодарны нашим мужественным воинам, постоянно защищающим Украину. Даже не хочу представлять, что было бы без них.

Когда последний раз был в Украине? Когда играл последний матч за "Динамо", в начале декабря 2022 года. Тогда я уже знал, что подпишу контракт с Жироной. Новости не показывают полной реальности войны. Реальность такова, что каждый день может произойти какое-нибудь несчастье. Возможно, это происходит прямо сейчас. Нет тихой минуты. Очень сложно. Ждем нашей победы. Наши воины делают все, чтобы его получить. Конечно, мы победим, конечно.

Помощь? Эта помощь нам нужна. Без вашей помощи было бы еще труднее. Если кто-то захочет сделать больше, мы будем очень благодарны, но это зависит не от нас. Я считаю, что самым эффективным способом помощи являются финансовые взносы, потому что на эти деньги украинское правительство сможет купить оружие, чтобы оградить наш народ от атак России. Есть люди, которые потеряли дом, родных… Это непоправимые потери, и мало что можно сделать, кроме как приютить их и еду. Это ужасно. Если кто-нибудь может помочь, просто сделайте это", – цитирует Цыганкова Diari de Girona.

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